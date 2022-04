Po oznámení výsledku volieb došlo v Rennes k vandalským útokom

Rennes 11. apríla (TASR) - Polícia vo francúzskom meste Rennes začala vyšetrovať násilnosti, ku ktorým došlo v centre mesta v nedeľu večer po vyhlásení výsledkov prvého kola prezidentských volieb. Informovala o tom v pondelok spravodajská televízia BFM.



Podľa prokuratúry boli počas zhromaždenia na verejných komunikáciách v centre bretónskej metropoly Rennes napáchané "rôzne škody" na mestskom aj súkromnom majetku.



Súd by za ne mohol uložiť trest odňatia slobody v trvaní do päť rokov alebo pokutu vo výške 75.000 eur.



Televízia BFM dodala, že krátko po vyhlásení výsledkov prvého kola volieb vyšlo do ulíc historického jadra mesta približne 500 ľudí, väčšinou mladých, ktorí potom stavali barikády z policajných zátarás a odpadkových košov, rozbili výklady niekoľkých bánk a obchodov, poškodili prístrešky na zastávkach MHD a posprejovali múry.