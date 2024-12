Po páde Asadovho režimu čaká na obnovu aj hrad Krak des Chevaliers

Damask 17. decembra (TASR) - Úplná obnova vojnou poškodenej pevnosti Krak des Chevaliers, jedného z najznámejších križiackych hradov na svete, môže byť na dosah, ak nové úrady v Sýrii pridelia na jej rekonštrukciu potrebné finančné zdroje. Podľa agentúry AFP to uviedol riaditeľ komplexu Házim Hanná, píše TASR.



Táto pevnosť zapísaná v zozname UNESCO sa nachádza na vysokom horskom hrebeni v provincii Homs v Sýrii. Prestavať ju dal stredoveký rytiersky vojenský rád johanitov, ktorému patrila v rokoch 1142 – 1271, keď padla do rúk mamlúckeho sultanátu.



O mnoho storočí neskôr, po vypuknutí občianskej vojny v Sýrii v roku 2011, sa tento masívny hrad opäť stal bojiskom – tentoraz utrpel škody počas bojov medzi vládnymi silami a povstalcami súperiacimi oň pre jeho výhodnú strategickú polohu. Poškodená bola najmä gotická prijímacia sieň a kaplnka.



V roku 2013, dva roky po vypuknutí občianskej vojny, zaradili Krak des Chevaliers do zoznamu ohrozených pamiatok svetového dedičstva UNESCO – spolu s ruinami antickej Palmýry či citadelou v meste Aleppo.



AFP konštatovala, že po tom, ako povstalci 8. decembra po 11 dní trvajúcej ofenzíve zosadili dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, riaditeľ pevnosti Házim Hanná znovu získal nádej, že Krak des Chevaliers sa podarí obnoviť.



Ide o vôbec najzachovalejšiu pevnosť, ktorá v Stredomorí po križiakoch zostala. Do občianskej vojny patrila k najnavštevovanejším pamiatkam Sýrie.