Po páde do nezabezpečenej studne zomrelo v Maroku ďalšie dieťa

Rabat 11. februára (TASR) - V dôsledku pádu do nezabezpečenej studne zomrelo v Maroku v priebehu niekoľkých dní už druhé dieťa. Smrť sedemročného Chálida oznámili len dva dni po neúspešnom pokuse o záchranu päťročného Rajána, ktorý spadol do vyše 30 metrov hlbokej studne. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský web Midi-Libre.



Chálid spadol v pondelok do 40-metrovej studne a utopil sa v nej. Miestna žandarméria zistila, že chlapec, ktorý mal Downov syndróm, sa v blízkosti nezabezpečenej studne hral bez dozoru.



K tejto tragédii došlo v okrese Hamísát v deň pohrebu Rajána, ktorého prípad niekoľko dní pútal pozornosť ľudí v Maroku a zahraničí. Podľa marockých médií štyri dni trvajúcu operáciu na Rajánovu záchranu sledovalo na internete 1,7 miliardy jeho používateľov.



V reakcii na tieto udalosti začali v Maroku so súpisom nezabezpečených alebo bez povolenia vyhĺbených studní. Úrady oznámili, že potrestajú ľudí, ktorí sú za tento stav zodpovední.



"Aby sa tragédia neopakovala, poverený minister vydal pokyny, aby príslušné úrady vykonali kompletné sčítanie opustených studní," povedal pre agentúru MAP Abdal Azíz Zerwálí, zodpovedný za rezort infraštruktúry.



Kritici vlády na sociálnych sieťach napísali, že "možno nastal čas, aby kráľ Muhammad VI. prestal rozhadzovať peniaze a zabezpečil tečúcu pitnú vodu do obydlí, aby sa predišlo ďalším podobným drámam".



Saudská Arábia v nedeľu uviedla, že v rámci prevencie "zasypala a zabezpečila" takmer 2500 opustených studní v krajine.