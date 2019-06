Po páde lavíny v Pakistane uviazli v horách štyria talianski horolezci

Sprievodca Ašráf Amán, ktorý expedíciu organizoval, uviedol, že lavína zachytila týchto sedem horolezcov pri zostupe z hory.

Islamabad 17. júna (TASR) - Štyria talianski a traja pakistanskí horolezci uviazli na jednej z hôr v severnej časti Pakistanu po tom, ako ich zasiahla lavína. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Sprievodca Ašráf Amán, ktorý expedíciu organizoval, uviedol, že lavína zachytila týchto sedem horolezcov pri zostupe z hory. Viac podrobností neposkytol.



Taliansky veľvyslanec v Pakistane Stefano Pontecorvo potvrdil, že k udalosti došlo v pondelok v okrese Ghizár, ale taktiež neuviedol ďalšie detaily.



Karrár Haidrí, tajomník Pakistanského vysokohorského klubu, povedal úradom, že sa pokúsia v utorok vyslať do Ghizáru vrtuľník, ktorý by mal zachrániť uviaznutých horolezcov a previezť ich späť do základného tábora.