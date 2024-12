Po páde lietadla zrušili izraelské aerolínie lety do Moskvy

Tel Aviv/Baku 26. decembra (TASR) - Izraelská letecká spoločnosť El Al vo štvrtok oznámila, že pozastavila všetky lety do Moskvy na tento týždeň. Ako dôvod uviedla "vývoj vo vzdušnom priestore Ruska". Rozhodnutie prišlo po stredajšom zrútení lietadla Azerbajdžanských aerolínií v Kazachstane, pri ktorom zahynulo 38 zo 67 ľudí na palube. Stroj smeroval z Baku do čečenskej metropoly Groznyj. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Azerbajdžanská vláda sa podľa správ tamojších médií domnieva, že lietadlo vážne poškodila strela z ruského systému protivzdušnej obrany pred tým, ako sa odklonilo od plánovanej trasy a zrútilo v Kazachstane, napísala DPA.



Kazašská tlačová agentúra Kazinform s odvolaním sa na oblastného prokurátora vo štvrtok informovala, že dve čierne skrinky lietadla sa našli. Podľa kazašských úradov boli na palube 37 pasažieri z Azerbajdžanu, šiesti Kazachovia, traja Kirgizi a 16 Rusov. Jedenásť zranených bolo na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedlo kazašské ministerstvo zdravotníctva.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vyhlásil na štvrtok v krajine deň smútku a zrušil plánovanú cestu do Ruska na summit Spoločenstva nezávislých štátov. Ruský prezident Vladimir Putin Alijevovi telefonoval, aby mu vyjadril sústrasť v súvislosti s haváriou, oznámil hovorca Kremľa.