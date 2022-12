Po páde stíhačky MiG-21 našli oboch pilotov, jeden utrpel zranenia

Záhreb 6. decembra (TASR) - Obaja piloti stíhačky MiG-21, ktorá sa v utorok popoludní zrútila do neobývanej zalesnenej oblasti na severovýchode Chorvátska, sa pred pádom bezpečne katapultovali. S odvolaním sa na chorvátske ministerstvo obrany o tom informovali agentúry HINA a AP.



Dvojmiestna stíhačka sa zrútila počas výcvikového letu krátko pred 14.00 h neďaleko mesta Slatina. Do pátrania po pilotoch vyslala chorvátska armáda dva vrtuľníky a drony a spolu s nimi tímy policajtov a horských záchranárov.



Oboch pilotov našli v dobrom stave mimo ohrozenia života, jeden utrpel bližšie nespresnené zranenia. Previezli ich do nemocnice na ďalšie pozorovanie.



Chorvátska armáda disponuje starnúcou letkou 12 stíhačiek MiG-21 sovietskej výroby. Vlani podpísal Záhreb s Parížom zmluvu o nákupe 12 francúzskych bojových stíhacích lietadiel Dassault Rafale, ktoré ich nahradia.



Prvých osem stíhačiek Rafale by malo posilniť chorvátske vojenské letectvo už koncom roka 2024, zvyšné štyri začiatkom roka 2025.