Po páde vrtuľníka na Aljaške nenašli žiadnych preživších

Anchorage 22. júla (TASR) - Po havárii helikoptéry so štyrmi ľuďmi na palube na severe amerického štátu Aljaška sa nenašli žiadni preživší, informovala v piatok agentúra AP.



Vrak vrtuľníka našli v plytkom jazere približne 80 kilometrov juhozápadne od mesta Utqiagvik. Záchranári však pri troskách neobjavili žiadne telá ani preživších.



Podľa spoločnosti, ktorá let prevádzkovala, si vrtuľník prenajalo aljašské ministerstvo prírodných zdrojov. Okrem pilota boli na palube traja zamestnanci ministerstva, ktorí vykonávali terénne práce.



Vrtuľník pôvodne vzlietol v Utqiagviku a do mesta sa mal aj vrátiť. Nezvestný bol od štvrtkového večera.