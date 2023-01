Po páde vrtuľníka na Ukrajine je naďalej hospitalizovaných 15 ľudí

Kyjev 18. januára (TASR) - Po stredajšom páde vrtuľníka pri ukrajinskej metropole Kyjev, pri ktorom prišlo o život 14 ľudí, je naďalej hospitalizovaných 15 osôb. Informovala o tom stanica CNN s odvolaním sa na ukrajinského ministra zdravotníctva Viktora Ľaška.



Pôvodne bolo po tragédii podľa Ľaška hospitalizovaných 24 ľudí, ale niekoľko z nich už z nemocnice prepustili. Desať osôb vrátane šiestich dospelých a štyroch detí prijali do Kyjevského strediska pre liečbu popálenín, uviedol minister.



Lekári sa snažia zdravotný stav niektorých pacientov s ťažkými popáleninami stabilizovať. Ľaško dodal, že v súčasnosti prebieha spolupráca s rodičmi v snahe pomôcť poslať ich deti do kliník v Európe na ďalšiu liečbu.



"Neznamená to, že nie sme schopní poskytnúť potrebnú liečbu, znamená to len, že naše nemocnice musia byť vždy dostupné pre tých, ktorí trpia počas vojny," uzavrel.



Vrtuľník sa zrútil v stredu okolo 8.30 h miestneho času (7.30 h SEČ) pri budove materskej školy a bytovky v meste Brovary. Pri havárii zahynulo aj vedenie ukrajinského ministerstva vnútra vrátane samotného ministra Denysa Monastyrského. Stroj smeroval na frontovú líniu na východe Ukrajiny.