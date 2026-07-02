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Pád amerického vrtuľníka: Nezvestný je jeden vojak
Príčina incidentu je predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
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Washington 1. júla (TASR) - Jeden americký vojak je nezvestný a traja ďalší utrpeli zranenia po tom, čo ich vrtuľník MH-60S Seahawk musel v stredu núdzovo pristáť v Arabskom mori, oznámila armáda USA. Nič podľa nej nenasvedčuje tomu, že by bola havária zapríčinená „nepriateľskou akciou“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Traja zo štyroch členov posádky vrtuľníka boli zachránení a sú v stabilizovanom stave na palube (lietadlovej lode) George H. W. Bush. Prostriedky amerických námorných síl v regióne v súčasnosti pátrajú po nezvestnom členovi posádky. Príčina incidentu je predmetom vyšetrovania,“ uviedla vo vyhlásení piata flotila amerického vojenského námorníctva.
Núdzové pristátie vrtuľníkov vo vode môže byť vzhľadom na ich tendenciu prevrátiť sa počas ponorenia nebezpečné aj pre skúsených pilotov, uvádza Reuters. Americké sily v regióne sú zároveň v stave vysokej pohotovosti vzhľadom na neprehľadnú situáciu v mierových rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom.
„Traja zo štyroch členov posádky vrtuľníka boli zachránení a sú v stabilizovanom stave na palube (lietadlovej lode) George H. W. Bush. Prostriedky amerických námorných síl v regióne v súčasnosti pátrajú po nezvestnom členovi posádky. Príčina incidentu je predmetom vyšetrovania,“ uviedla vo vyhlásení piata flotila amerického vojenského námorníctva.
Núdzové pristátie vrtuľníkov vo vode môže byť vzhľadom na ich tendenciu prevrátiť sa počas ponorenia nebezpečné aj pre skúsených pilotov, uvádza Reuters. Americké sily v regióne sú zároveň v stave vysokej pohotovosti vzhľadom na neprehľadnú situáciu v mierových rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom.