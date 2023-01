Po palestínskych útokoch sa Izrael obáva reakcie židovských exémistov

Jeruzalem 30. januára (TASR) - Po útokoch palestínskych radikálov z konca minulého týždňa došlo v palestínskych dedinách a mestách na západnom brehu Jordánu k viacerým aktom vandalizmu, ktoré sú pripisované židovským extrémistom, informoval v pondelok na svojom webe denník The Times of Israel (TOI).



TOI spresnili, že za akt pomsty za nedávne útoky možno považovať podpálenie auta v palestínskej dedine Džálúd neďaleko mesta Nábulus v Predjordánsku a sprejom nastriekané graffiti s nápisom "Židia, zobuďte sa".



V nedeľu zasa maskovaní útočníci zapálili auto v palestínskom meste Turmus Ajjá neďaleko Ramalláhu, pričom zničili vozidlo a poškodili dom, v ktorom bolo zaparkované, uviedli podľa TOI palestínske zdroje.



Podľa palestínskych zdrojov radikálni židovskí osadníci zaútočili na autá a majetok aj na viacerých ďalších miestach v Predjordánsku vrátane mesta Huwwára, kde údajne rozbili výklady obchodov. Miestni Palestínčania do osadníkov hádzali kamene, aby ich zahnali.



TOI konštatovali, že zo strany osadníkov ide zrejme kampaň "tag mechir". Toto označenie zvyčajne používa časť židovských extrémistov, ktorí tak protestujú proti – podľa svojho názoru – propalestínskej izraelskej vládnej politike a odplácajú sa za útoky Palestínčanov.



Izraelský denník pripomenul, že k zatknutiu páchateľov týchto útokov dochádza mimoriadne zriedkavo a skupiny na ochranu práv vyjadrujú poľutovanie nad tým, že odsúdenia sú ešte zriedkavejšie – väčšina obvinení v takýchto prípadoch je totiž zrušená.



K novej vlne eskalácie v Izraeli a na palestínskych územiach došlo po tom, ako v piatok večer palestínsky strelec z východného Jeruzalema zabil vo štvrti Neve Jaakov sedem ľudí a ďalších troch zranil a na druhý deň ráno 13-ročný Palestínčan postrelil neďaleko jeruzalemského Starého mesta dvoch mužov .



V sobotu večer palestínsky ozbrojenec spustil paľbu v reštaurácii v kibuci Almog neďaleko Jericha v Predjordánsku, pričom nespôsobil žiadne zranenia. Neskôr v ten istý večer iného Palestínčana ozbrojeného ručnou strelnou zbraňou zastrelil bezpečnostný strážca pri židovskej osade Kedumim na severe Predjordánska.



Polícia v sobotu po týchto útokoch zvýšila celoštátnu pohotovosť na najvyšší stupeň. V nedeľu šéf policajného operačného oddelenia, zástupca komisára Sigal Bar Cvi, novinárom povedal, že spravodajské služby zaznamenali 41 varovaní o možných útokoch.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu večer na začiatku zasadnutia bezpečnostného kabinetu, na ktorom sa diskutovalo o palestínskych útokoch a eskalácii napätia, vyzval Izraelčanov, aby sa za útoky nemstili.



Televízia Kešet 12 pritom informovala, že v posledných dňoch sa prudko zvýšil počet hlásených prípadov nacionalistických trestných činov páchaných voči Palestínčanom na západnom brehu Jordánu, teda v Predjordánsku.



Izraelské bezpečnostné služby vrátane tajnej služby Šin Bet sa obávajú možnej reakcie židovských extrémistov na víkendové teroristické útoky a aktivizujú sa, aby tejto hrozbe čelili, informovali izraelské médiá.