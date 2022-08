Po pandemickej prestávke sa v Mníchove opäť chystá Oktoberfest

Berlín 5. augusta (TASR) - Každoročný Oktoberfest sa po dvojročnej prestávke spôsobenej covidom opäť uskutoční v bavorskej metropole Mníchov, uviedol vo štvrtok šéf tohto pivného podujatia.



"Die Wiesn sa bude konať," povedal novinárom v Mníchove Clemens Baumgärtner, šéf festivalu, pričom použil bavorský hovorový výraz pre Oktoberfest. Wiesn odkazuje na veľký trávnik alebo Wiese, kde sa pivný festival koná. Dodal, že obľúbená akcia bude bez akýchkoľvek pandemických obmedzení od 17. septembra do 3. októbra - štátneho sviatku Nemecka, informuje tlačová agentúra AP.



Oktoberfest sa po prvý raz uskutočnil v roku 1810 na počesť sobáša bavorského korunného princa Ľudovíta a princeznej Terézie, bol počas svojej viac ako 200-ročnej histórie zrušený v dôsledku vojen alebo pandémií desaťkrát.



Pred covidovou epidémiou navštevovalo tieto oslavy každoročne približne šesť miliónov ľudí, z ktorých mnohí sa obliekali do tradičného bavorského odevu - ženy v šatách "dirndl", muži v "lederhosen", kožených nohaviciach po kolená.



Na festivale sa predstaví viac ako 480 pivovarov, reštaurácií, predajcov vína a ďalších gastro-podnikateľov. Otváracie hodiny budú ešte dlhšie ako v minulosti, pričom prvé pivné stany sa otvoria ráno o 09.00 h a zatvoria sa o 22.30 h, spresňuje AP.



Litrový pohár piva bude tento rok stáť od 12,60 do 13,80 eur, čo je v porovnaní s rokom 2019 zdraženie o 15 percent, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Oktoberfestu.