Po pandémii sa počet zamestnancov v kultúrnom sektore opäť zvýšil

Brusel 3. októbra (TASR) - V roku 2021 bolo v kultúrnom sektore v krajinách EÚ zamestnaných 7,36 milióna ľudí, čo predstavovalo 3,7 percent celkovej zamestnanosti. Slovensko patrí medzi krajiny, kde počet zamestnancov v kultúre oproti roku 2019 stúpol. Uviedol to v pondelok Eurostat, o čom informuje spravodajca TASR.



Štatistický úrad EÚ spresnil, že na úrovni 27-člennej Únie sa vlani počet ľudí pracujúcich v kultúre zotavil po poklese, ku ktorému došlo počas vrcholiacej pandémie ochorenia COVID-19. V roku 2019 pracovalo v sektore kultúry 7,35 milióna zamestnancov, v roku 2020 to už bolo iba 7,14 milióna.



Vlani sa v porovnaní s rokom 2019 podiel ľudí zamestnaných v kultúrnom sektore zvýšil v 14 členských štátoch EÚ vrátane Slovenska, klesol v ostatných 13 štátoch.



Najvýraznejšie nárasty počtu zamestnancov v kultúre zaznamenali v Lotyšsku, Francúzsku (obe o 13 percent), Portugalsku (12 percent) a Grécku (11 percent). Na Slovensku išlo o zhruba dvojpercentný nárast. Naopak, najväčší pokles bol zaznamenaný v Rumunsku (18 percent), na Malte (11 percent) a v Luxembursku (desať percent).



Počas rokov 2020 a 2021 zaznamenali nepretržitý nárast zamestnanosti v kultúre v Lotyšsku, Francúzsku, Portugalsku, Česku a Litve. Naopak, kontinuálny pokles zamestnanosti v oblasti kultúry zaznamenali Estónsko, Írsko, Švédsko, Taliansko, Fínsko, Malta a Rumunsko.



Eurostat si vo svojom prieskume všimol aj skutočnosť, že od roku 2011 sa podiel zamestnaných žien v kultúrnom sektore EÚ zvyšuje. Ak v roku 2011 pracovalo v sektore kultúry 3,63 milióna mužov a tri milióny žien (55 percent verzus 45 percent), v roku 2021 to bolo 3,76 milióna mužov a 3,60 milióna žien (51 percent verzus 49 percent). Ide o najnižší rozdiel v zamestnanosti žien a mužov, aký bol kedy v sektore kultúry zaznamenaný.



Aj tu sa však situácia v jednotlivých krajinách líšila, pričom v 14 krajinách pracovalo v kultúrnom sektore viac žien než mužov. Najvyšší podiel žien zaznamenali v Estónsku (63 percent), Litve (61 percent) a Lotyšsku (58 percent). Najmenej žien pracovalo v kultúre v Taliansku (44 percent) a na Malte (30 percent).