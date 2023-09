Po pobaltských krajinách zakázalo vstup ruských vozidiel aj Fínsko

Kodaň 15. septembra (TASR) – Fínsko v piatok zakázalo vstup vozidiel s ruskými evidenčnými číslami na svoje územie. Pridalo sa tak k trom pobaltským krajinám, ktoré tento krok odôvodnili sankciami Európskej únie proti Moskve v dôsledku jej vojny na Ukrajine. TASR informácie prevzala od agentúry AP.



Zákaz vstupu súkromných vozidiel registrovaných v Rusku bude platiť od piatkovej polnoci, uviedla fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová.



Tento týždeň rovnaké opatrenie prijali Estónsko, Lotyšsko a Litva. Estónsko uviedlo, že rozhodnutie prišlo po "dodatočnom výklade" sankcií uvalených na Ruskú federáciou, ktoré Európska komisia zverejnila 8. septembra.



Do Kaliningradskej oblasti, ktorá hraničí s Litvou, budú môcť ruskí občania cez túto najjužnejšiu pobaltskú krajinu naďalej cestovať vlakom.



Na základe rozhodnutie EÚ nemôžu na územie Únie vstupovať motorové vozidlá registrované v Ruskej federácii. Pobaltské štáty patria k najotvorenejším európskym kritikom Ruska a jeho prezidenta Vladimira Putina.



Fínska verejnoprávna televízie YLE uviedla, že do krajiny nebudú môcť z Ruska vstupovať vozidlá s ruskou registráciou, v ktorých bude menej ako desať cestujúcich. Podľa správy však zrejme budú existovať určité výnimky.



Fínsko v apríli vstúpilo do NATO, čím sa dĺžka hraníc Severoatlantickej aliancie s Ruskom zdvojnásobila. Fínsko má so svojím východným susedom hranicu dlhú 1340 kilometrov. Členmi NATO sú aj tri pobaltské štáty.