Po polročnej prestávke do Tigraja dopravili prvú pomoc Červeného kríža

Nairobi 3. apríla (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) informoval, že v sobotu prvý raz po šiestich mesiacoch obnovil pozemnú prepravu humanitárnej pomoci do vojnou zničeného etiópskeho štátu Tigraj.



Ako uviedla agentúra AFP, ide o druhý humanitárny konvoj, ktorý dorazil do Tigraja, odkedy sa vláda a povstalecký Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) koncom marca dohodli na humanitárnom prímerí.



Prvým bola v piatok zásielka humanitárnej pomoci vypravená Svetovým potravinovým programom OSN (WFP). Ďalšie kamióny s pomocou WFP avizovali na sobotu.



MVČK oznámil, že do Tigraja poslal lekársku pomoc a zásoby potravín a vody.



Etiópska vláda 24. marca s okamžitou platnosťou vyhlásila neobmedzené humanitárne prímerie s cieľom urýchliť dodávky humanitárnej pomoci do Tigraja, kde čelia hladomoru státisíce ľudí. O niekoľko hodín neskôr súhlasili s ukončením bojov aj povstalci.



V priebehu tohto týždňa sa obe strany konfliktu navzájom obvinili z blokovania dodávok humanitárnej pomoci do Tigraja.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď tam predseda etiópskej vlády Abiy Ahmed poslal vojakov tvrdiac, že ide o reakciu na ozbrojené útoky povstalcov z TPLF na vojenské tábory.



OSN odhaduje, že viac ako 90 percent obyvateľov Tigraja – zhruba šesť miliónov ľudí – potrebuje naliehavú potravinovú pomoc, píše agentúra AP.