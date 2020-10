Po Poľsku a Litve stiahlo svojho veľvyslanca z Bieloruska aj Estónsko

Tallinn 7. októbra (TASR) – Estónsko v stredu povolalo do vlasti svojho veľvyslanca v Bielorusku, čím sa pridalo k Poľsku a Litve, ktoré svojich veľvyslancov z Minska stiahli v pondelok. Informovala o tom agentúra AFP.



Povolaniu veľvyslancov trojice členských štátov EÚ predchádzalo rozhodnutie Bieloruska, ktoré stiahlo na konzultácie svojich veľvyslancov v Poľsku a Litve.



Pre tento krok sa Minsk rozhodol po tom, ako EÚ minulý týždeň v rámci summitu EÚ schválila uvalenie sankcií na predstaviteľov bieloruského vedenia podozrievaných z manipulovania s výsledkami prezidentských volieb a nerešpektovaní ľudských práv pri potláčaní masových protestov, ktoré v Bielorusku vypukli po oznámení sporných výsledkov volieb.



Bielorusko okrem toho požiadalo Poľsko aj Litvu aj o to, aby výrazne znížili počet svojich diplomatov v Bielorusku. Minsk o to požiadal „výlučne z dôvodu osobitne deštruktívnej úlohy, ktorú sa vedenie Poľska a Litvy v praxi rozhodlo hrať vo vzťahu k Bielorusku". Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko totiž Poľsko a Litvu opakovane obvinil, že podnecujú protesty v Bielorusku, ktoré vypukli v reakcii na výsledky volieb.



Z Bieloruska v utorok na konzultácie do Berlína odcestoval aj nemecký veľvyslanec Manfred Huterer.