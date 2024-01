Po Poľsku chce aj Švédsko byť členom Európskej prokuratúry

Brusel 26. januára (TASR) - Švédsko prejavilo podobne ako Poľsko záujem stať sa ďalším členom Európskej prokuratúry (EPPO). Na piatkovú správu týždenníka Politico upozornil bruselský spravodajca TASR.



Politico uviedlo, že švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer bol vo štvrtok v Bruseli na neformálnom zasadnutí ministrov vnútra a spravodlivosti, ktoré zvolalo belgické predsedníctvo v Rade EÚ.



Strömmer pri tejto príležitosti potvrdil, že jeho krajina sa pripojí k rastúcemu počtu členov Európskej prokuratúry, ktorá ako nezávislý orgán Európskej únie zodpovedá za vyšetrovanie, trestné stíhanie a podávanie obžaloby v prípade závažných trestných činov proti finančným záujmom EÚ. Týka sa to podvodov, korupcie, prania špinavých peňazí a cezhraničných podvodov v oblasti DPH.



"Európska prokuratúra bola doteraz úspešná. Švédsko môže priniesť veľa skúseností, pokiaľ ide o komplexnú finančnú kriminalitu," povedal Strömmer v rozhovore pre Politico.



Týždenník upozornil, že po tom, ako nová poľská vláda oznámila pripojenie k EPPO v tomto roku, zostane jedinou členskou krajinou EÚ mimo dohľadu Európskej prokuratúry Maďarsko. Dánsko a Írsko si vyrokovali výnimku, aby sa nemuseli zapájať do spoločnej justičnej spolupráce.



Inštitúcie a orgány EÚ, ako aj príslušné orgány 22 členských štátov, ktoré sa zapojili do činnosti EPPO od začiatku jej fungovania v júni 2021, musia Európskej prokuratúre so sídlom v Luxemburgu oznamovať akúkoľvek trestnú činnosť, ktorá má vplyv na rozpočet EÚ. Jednotlivci môžu oznamovať aj údajné prípady podvodov a iných trestných činov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)