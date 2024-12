Po poruche v elektrárni Matanzas na Kube skolabovala elektrická sieť

Havana 4. decembra (TASR) - V stredu skoro ráno miestneho času sa Kuba ponorila do tmy, keď porucha najväčšej elektrárne spôsobila zrútenie elektrickej siete. Oznámilo to kubánské ministerstvo energetiky s tým, že na obnovení dodávok elektriny sa pracuje. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Ministerstvo uviedlo, že elektráreň Antonia Guiterasa v Matanzase prestala pracovať okolo druhej hodiny v noci a potom rozvodná sieť skolabovala. Havana bola takmer v úplnej tme a svetlá pred východom slnka bolo vidieť len v niekoľkých veľkých hoteloch a vládnych budovách.



Správy o výpadkoch elektriny na iných miestach na sociálnych sieťach naznačujú, že bez elektriny z rozvodnej siete bol celý ostrov s približne 10 miliónmi obyvateľov. Kuba za posledné dva mesiace zažila už niekoľko tzv. blackoutov a vláda doteraz nepotvrdila rozsah najnovšieho.



V dôsledku technických porúch, nedostatku paliva, prírodných živlov a hospodárskej krízy sa rozvodná sieť na ostrove dostáva do chaosu. Kuba zažíva najhoršiu ekonomickú krízu od rozpadu Sovietskeho zväzu, ktorý bol jej kľúčovým spojencom a finančným podporovateľom. Elektrárne spaľujúce ropu sú zastarané a často ich obmedzujú technické problémy. Krízu prehĺbilo obmedzenie dovozu ropy z Venezuely, Ruska a Mexika.



Kubánska rozvodná sieť v októbri viackrát skolabovala ako dôsledok hurikánu Oscar, v novembri situáciu zhoršil hurikán Rafael.