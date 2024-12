Po poškodení kábla v Baltskom mori sa našla stopa po ťahaní kotvy

Helsinki 30. decembra (TASR) — Fínski vyšetrovatelia objavili po prerušení podmorského elektrického kábla Estlink 2 na dne Baltského mora podozrivú stopu po ťahaní lodnej kotvy dlhú desiatky kilometrov. Uviedla to vo štvrtok televízia YLE s odvolaním sa na vyhlásenie policajného vyšetrovacieho tímu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a webu televízie YLE.



"Stopa má dĺžku desiatky kilometrov. Zatiaľ nebolo možné presne určiť, kde bola kotva spustená," uviedla polícia vo vyhlásení.



Policajný inšpektor Sami Paila pre YLE povedal, že kriminálna polícia sa domnieva, že stopu zanechala kotva ropného tankera Eagle S, ktorý je súčasťou tzv. ruskej tieňovej flotily. Tú Moskva používa na obchádzanie sankcií, napríklad pri preprave ropy.



"Podarilo sa nám to zistiť pomocou podmorského preverovania," konštatoval inšpektor. Pre zlé poveternostné podmienky ho však museli prerušiť.



"Stopa sa končí tam, kde loď zdvihla kotvovú reťaz, a od tohto bodu sa tiahne niekoľko desiatok, ak nie takmer sto kilometrov smerom na východ," dodal Paila.



Fínska pobrežná stráž tanker plaviaci sa pod vlajkou Cookových ostrovov zadržala a posádku lode, ktorú tvoria občania Gruzínska a Indie, vypočúva.



Kábel Estlink 2 spájajúci Fínsko a Estónsko a ďalšie štyri komunikačné káble boli prerušené 25. decembra vo Fínskom zálive. V tom čase sa v jeho blízkosti pohyboval práve tanker Eagle S.



Estlink 2 je jeden z dvoch elektrických káblov medzi Estónskom a Fínskom, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2014. Má dĺžku 171 kilometrov, z toho 145 kilometrov je uložených na dne mora. Už v januári 2007 začal fungovať kábel Estlink 1, plánuje sa aj položenie kábla Estlink 3.