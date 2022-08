Po potopení člna v Grécku sú nezvestné desiatky migrantov

Atény 10. augusta (TASR) - Grécke úrady v stredu ráno východne od ostrova Karpathos spustili pátraciu a záchrannú operáciu, pretože v noci sa tam potopil čln s migrantami. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Karpathos sa nachádza medzi ostrovmi Rhodos a Kréta. Grécka pobrežná stráž v stredu uviedla, že z mora asi 60 kilometrov východne od ostrova zachránila 29 ľudí, všetko mužov. Pochádzali z Afganistanu, Iraku a Iránu a úradom povedali, že na lodi bolo 60 až 80 ľudí. Plavidlo smerovalo z oblasti Antalya na juhovýchode Turecka do Talianska.



Do pátracej a záchrannej operácie sa zapojili dva hliadkové člny pobrežnej stráže, plavidlo gréckych námorných síl, vrtuľník a najmenej tri ďalšie lode, ktoré sa plavili neďaleko miesta nehody, informovala pobrežná stráž.



Najbežnejšia námorná trasa pre utečencov z Blízkeho východu, Ázie a Afriky vedie z Turecka na blízke grécke ostrovy. Grécke úrady však v Egejskom mori posilnilo hliadky a šíria sa správy, že Grécko rýchlo a hromadne deportuje ľudí do Turecka, pričom im neumožní požiadať o azyl. To núti mnoho migrantov podnikať dlhšiu a nebezpečnejšiu plavbu až do Talianska. Grécke úrady popierajú, že by ilegálne deportovali uchádzačov o azyl zo svojho územia.