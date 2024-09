Po potopení člnu s migrantmi zahynulo najmenej 12 osôb vrátane detí

Tunis 30. septembra (TASR) - Pri tuniskom pobreží neďaleko ostrova Džerba sa v pondelok potopil čln s migrantami. Pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more do Európy zahynulo najmenej 12 ľudí vrátane troch detí, desať ďalších osôb je nezvestných. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Pobrežná stráž zachránila 29 ľudí z preplneného člna, oznámili tamojšie úrady. Podľa miestnej organizácie na ochranu ľudských práv Human Rights Observatory boli v člne Tunisania a dvaja občania Maroka.



Tunisko sa stalo hlavným východiskovým bodom pre odchod do Európy nielen pre Tunisanov, no aj ľudí z iných častí Afriky. Tunisanov k odchodu núti stagnujúce hospodárstvo, stúpajúca nezamestnanosť a politické napätie. Prezident Kajs Saíd v referende presadil novú ústavu, ktorá výrazne obmedzila právomoci parlamentu a od roku 2021 začal vládnuť na základe dekrétov.



Každoročne sa desaťtisíce ľudí snaží dostať do Talianska. Taliansky ostrov Lampedusa je od Tuniska vzdialený len približne 150 kilometrov.



Podľa vlády sa od 1. januára tohto roka pri tuniskom pobreží prevrátilo najmenej 103 provizórnych člnov a záchranári našli 341 tiel. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že za posledné desaťročie zahynulo v Stredozemnom mori viac ako 30.309 migrantov, z toho vyše 3000 prišlo o život minulý rok.