Po potopení lode pri Falklandoch prišlo o život 9 ľudí, 4 sú nezvestní

Londýn 24. júla (TASR) - Deväť ľudí prišlo o život a štyria sú stále nezvestní po tom, čo sa britsko-nórska rybárska loď v utorok potopila pri pobreží Falklandov, približne 20 námorných míľ od hlavného mesta Stanley, uviedli v stredu miestne úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na palube Argos Georgia sa nachádzalo celkovo 27 členov posádky, pričom 14 z nich sa zatiaľ podarilo zachrániť. Loď podľa všetkého začala naberať vodu, no zatiaľ nie je bezprostredne jasné, čo presne sa stalo.



Posádka plavidla sa skladala z desiatich Španielov, ôsmich Rusov, piatich Indonézanov, dvoch Peruáncov a dvoch Uruguajcov vo veku 30 až 58 rokov. Zástupca španielskej vlády v severozápadnom regióne Galícia informoval, že dve z obetí pochádzali zo Španielska.



Na jednom zo záchranných člnov sa nachádzalo 13 preživších a na druhom, poškodenom sa plavila jedna osoba. Do záchrannej akcie nasadili záchranné zložky vrtuľník, ďalšie lietadlo a niekoľko plavidiel.



Britská vláda uviedla, že zachránenú posádku previezli do nemocnice, zatiaľ čo pátracie operácie po nezvestných pokračovali.