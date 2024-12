Po potopení lode pri pobreží Maroka je nezvestných asi 70 ľudí

Bamako 27. decembra (TASR) — Po potopení plavidla s migrantmi v marockých vodách, ku ktorému došlo 19. decembra, je nezvestných 70 ľudí vrátane 25 pochádzajúcich z Mali. Na palube lode smerujúcej do Španielska bolo približne 80 migrantov, uviedla vo štvrtok podľa agentúry AFP vláda tejto africkej krajiny.



Zachrániť sa podarilo 11 ľudí, z ktorých deväť pochádzalo z Mali, konštatuje sa vo vyhlásení. Údaj o počte nezvestných je založený na informáciách z rôznych zdrojov vrátane malijských veľvyslanectiev v Mauritánii a Maroku, príbuzných obetí a niektorých pozostalých.



Minulý týždeň španielske ministerstvo vnútra oznámilo, že od 1. januára do 15. decembra 2024 dorazil do Španielska po mori rekordný počet 57.738 nelegálnych migrantov. Do tejto krajiny sa dostali na 1719 člnoch. Väčšina z nich (43.737) pristála na Kanárskych ostrovoch.



Španielska mimovládna organizácia pre práva migrantov Caminando Fronteras vo štvrtok vo svojej správe uviedla, že v roku 2024 zahynulo pri pokuse dostať sa do Španielska viac ako 10.457 migrantov. V priemere tak zahynulo asi 30 migrantov denne. Prevažná väčšina si vybrala migračnú trasu na Kanárske ostrovy, ktorá je považovaná za jednu z najnebezpečnejších na svete.



Medzinárodná organizácia pre migráciu odhaduje, že od roku 2014 zomrelo pri pokuse dostať sa z Afriky do Európy viac ako 16.400 migrantov. Tento údaj zahŕňa aj tých, ktorí smerovali na Kanárske ostrovy.