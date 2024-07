Po potopení lode s migrantmi v Taliansku obvinili pobrežnú stráž

Rím 23. júla (TASR) - Talianske úrady obvinili šesť ľudí v súvislosti s potopením plavidla plného migrantov, ku ktorému došlo vlani vo februári v Stredozemnom mori. Oznámili to v utorok tamojšie justičné orgány. Nešťastie si zrejme vyžiadalo vyše 100 životov, niektorí z migrantov sú dodnes nezvestní, pripomína agentúra DPA.



Obvinenými sú dvaja členovia pobrežnej stráže a štyria príslušníci finančnej polície. Súdiť ich budú za neposkytnutie pomoci. V súvislosti s touto tragédiou už v Taliansku na 20-ročné väzenie odsúdili tureckého prevádzača migrantov a súdení majú byť aj ďalší traja domnelí prevádzači.



Zmienená loď vyplávala z Turecka vlani vo februári. Plavilo sa ňou vyše 150 migrantov, ktorí dúfali, že sa cez Stredozemné more dostanú do južného Talianska. Podľa preživších sa preľudnené plavidlo prevrátilo počas prudkého manévru v čase, keď už malo na dohľad talianske pobrežie. O život vtedy prišlo prinajmenšom 94 ľudí vrátane mnohých detí. Niektorí z migrantov sú dodnes nezvestní.



Prokuratúra pripisuje hlavnú vinu za tragédiu finančnej polícii. Tá podľa nej po prvotných správach zastavila pátranie po potopenom plavidle, navyše bez toho, aby o tom upovedomila pobrežnú stráž, uvádza taliansky denník La Repubblica. Pobrežná stráž zase neskôr údajne sfalšovala palubné denníky.



Talianska pravicová vláda vedená premiérkou Giorgiou Meloniovou po tragédii výrazne sprísnila tresty pre prevádzačov migrantov a ich komplicov, ktorým teraz hrozí až 30-ročné väzenie.