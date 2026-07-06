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Po potopení lode v blízkosti ostrova Samos zahynul jeden migrant
Hovorca pobrežnej stráže uviedol, že ďalších 12 osôb z plavidla sa dostalo na breh svojpomocne, zatiaľ čo operáciu na záchranu 21 ľudí skomplikoval silný vietor.
Autor TASR
Atény 6. júla (TASR) - Jeden muž zahynul po tom, čo sa v blízkosti ostrova Samos v Egejskom mori potopila loď s migrantmi, uviedla v pondelok grécka pobrežná služba. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Hovorca pobrežnej stráže uviedol, že ďalších 12 osôb z plavidla sa dostalo na breh svojpomocne, zatiaľ čo operáciu na záchranu 21 ľudí skomplikoval silný vietor.
Štátna televízna stanica ERT informovala, že obeťou bol muž vo veku približne 20 rokov, pochádzajúci zo Sudánu. Dodala, že preživších úrady previezli do tábora na ostrove Samos.
Grécko zaznamenalo v prvej polovici roku 2026 27-percentný pokles počtu prichádzajúcich migrantov v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku. Už viac než rok klesá počet migrantov, ktorí prichádzajú z tureckého pobrežia na grécke ostrovy v Egejskom mori. Kréta sa však v poslednom období stala jednou z hlavných vstupných brán pre migrantov smerujúcich do EÚ z Líbye.
Hovorca pobrežnej stráže uviedol, že ďalších 12 osôb z plavidla sa dostalo na breh svojpomocne, zatiaľ čo operáciu na záchranu 21 ľudí skomplikoval silný vietor.
Štátna televízna stanica ERT informovala, že obeťou bol muž vo veku približne 20 rokov, pochádzajúci zo Sudánu. Dodala, že preživších úrady previezli do tábora na ostrove Samos.
Grécko zaznamenalo v prvej polovici roku 2026 27-percentný pokles počtu prichádzajúcich migrantov v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku. Už viac než rok klesá počet migrantov, ktorí prichádzajú z tureckého pobrežia na grécke ostrovy v Egejskom mori. Kréta sa však v poslednom období stala jednou z hlavných vstupných brán pre migrantov smerujúcich do EÚ z Líbye.