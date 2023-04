Po potopení lode v Grécku našli jedno telo, 47 ľudí zachránili

Atény 20. apríla (TASR) - Jeden človek prišiel vo štvrtok o život a ďalších 47 ľudí sa podarilo zachrániť po tom, ako sa neďaleko brehov Grécka potopila loď s migrantmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na grécku pobrežnú stráž.



Záchranná operácia sa začala vo štvrtok skoro ráno. Pobrežná stráž oznámila, že pri Peloponézskom polostrove našla mŕtve telo muža vo veku 45 rokov a ďalších 47 preživších. Štyri deti a tri ženy previezli do nemocnice v meste Sparta v regióne Lakónia.



Plavidlo s migrantmi podľa pobrežnej stráže narazilo na skaly neďaleko pobrežia Lakónie na južnom výbežku polostrova. Pobrežná stráž nespresnila, koľko ľudí sa na lodi nachádzalo ani to, akej sú štátnej príslušnosti.



Desaťtisíce ľudí z Blízkeho východu, Ázie a Afriky utekajúce pred konfliktom a chudobou sa každoročne pokúšajú dostať do krajín Európskej únie tým, že podnikajú nebezpečné plavby po mori na vratkých plavidlách. Väčšina z nich sa pokúša dostať do Grécka alebo Talianska.