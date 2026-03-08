< sekcia Zahraničie
Po potopení lode v Hormuzskom prielive zostávajú traja nezvestní
Medzinárodná námorná organizácia (IMO) tento incident potvrdila na svojej webovej stránke tiež, ale uviedla, že si vyžiadal štyri obete a troch ťažko zranených.
Autor TASR
Jakarta 8. marca (TASR) - V Hormuzskom prielive sa v piatok potopil remorkér Mussafah 2 plávajúci pod vlajkou Spojených arabských emirátov. Traja indonézski členovia posádky zostávajú po tomto incidente nezvestní, informovalo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom píše podľa nedeľnej správy agentúry AFP.
Indonézsky rezort diplomacie oznámil, že na lodi sa nachádzalo sedem členov posádky z Indonézie, Indie a Filipín. Štyri osoby incident prežili a traja ďalší sú nezvestní.
„Jeden indonézsky preživší je v súčasnosti hospitalizovaný v nemocnici v Ománe, kde sa lieči na popáleniny. Po ostatných troch Indonézanoch miestne úrady stále pátrajú,“ oznámilo indonézske ministerstvo. Pred potopením došlo podľa neho na lodi k výbuchu, ktorý spôsobil požiar. Prípad vyšetrujú miestne orgány.
Medzinárodná námorná organizácia (IMO) tento incident potvrdila na svojej webovej stránke tiež, ale uviedla, že si vyžiadal štyri obete a troch ťažko zranených.
Bezpečnostná firma Vanguard vyhlásila, že remorkér bol zasiahnutý dvomi raketami, keď sa pokúšal poskytnúť pomoc kontajnerovej lodi Safeen Prestige plávajúcej pod maltskou vlajkou. Podľa spoločnosti ho rakety zasiahli v stredu.
Indonézsky rezort diplomacie oznámil, že na lodi sa nachádzalo sedem členov posádky z Indonézie, Indie a Filipín. Štyri osoby incident prežili a traja ďalší sú nezvestní.
„Jeden indonézsky preživší je v súčasnosti hospitalizovaný v nemocnici v Ománe, kde sa lieči na popáleniny. Po ostatných troch Indonézanoch miestne úrady stále pátrajú,“ oznámilo indonézske ministerstvo. Pred potopením došlo podľa neho na lodi k výbuchu, ktorý spôsobil požiar. Prípad vyšetrujú miestne orgány.
Medzinárodná námorná organizácia (IMO) tento incident potvrdila na svojej webovej stránke tiež, ale uviedla, že si vyžiadal štyri obete a troch ťažko zranených.
Bezpečnostná firma Vanguard vyhlásila, že remorkér bol zasiahnutý dvomi raketami, keď sa pokúšal poskytnúť pomoc kontajnerovej lodi Safeen Prestige plávajúcej pod maltskou vlajkou. Podľa spoločnosti ho rakety zasiahli v stredu.