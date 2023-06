Po potopení rybárskeho člna v Grécku zomrelo 17 migrantov

Atény 14. júna (TASR) - Rybársky čln s migrantami sa v noci na stredu prevrátil a potopil pri južnom pobreží Grécka, zahynulo najmenej 17 ľudí. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



V rámci pátracej a záchrannej operácie úrady oznámili, že asi 75 kilometrov juhozápadne od polostrova Peloponéz zatiaľ zachránili 104 ľudí.



Štyroch z preživších hospitalizovali s príznakmi podchladenia. Nie je jasné, koľko pasažierov čln prevážal. Z mora vytiahli 17 tiel, uviedla grécka pobrežná stráž.



Čln smerujúci do Talianska údajne vyplával z oblasti mesta Tobruk vo východnej Líbyi. Talianska pobrežná stráž v utorok na približujúci sa čln upozornila grécke úrady a Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Prevádzači čoraz častejšie smerujú lode do medzinárodných vôd pri gréckej pevnine a tam sa pokúšajú vyhnúť hliadkam miestnej pobrežnej stráže.



V nedeľu bolo v tejto oblasti zachránených 90 migrantov z jachty plaviacej sa pod vlajkou USA, keď vyslali volanie o pomoc.



Pri inej nehode v stredu odtiahli úrady do prístavu na južnom pobreží Kréty jachtu s vyše 70 migrantmi, ktorí tiež vyslali volanie o pomoc.