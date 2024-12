Po potopení troch člnov pri Grécku sú nezvestné desiatky migrantov

Atény 14. decembra (TASR) - Najmenej jeden človek zahynul a 200 migrantov sa podarilo zachrániť počas troch separátnych operácií v noci na sobotu v gréckych vodách, uviedla tamojšia pobrežná stráž. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Desiatky ľudí sú stále nezvestné po tom, čo sa tri člny dostali do problémov v približne rovnakom čase pri pobreží gréckeho ostrova Gavdos na juh od Kréty, uviedla pobrežná stráž.



Na palube jedného dreveného člna, ktorý sa potopil, bolo 39 ľudí. Po potopení člna sa doposiaľ našlo jedno telo.



Do pátracej operácie sa popri hliadkach pobrežnej stráže zapojili aj vrtuľníky a lietadlo.



Zachránení pasažieri uviedli, že na palubách člnov bolo zrejme o desiatky osôb viac, citoval grécky denník Kathimerini.



Grécke úrady sa často podieľajú na záchrane migrantov podstupujúcich nebezpečnú cestu z Turecka alebo Líbye na preplnených plavidlách, ktoré ani nie sú vhodné na plavbu po mori, pripomína DPA.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo tento rok do Grécka takmer 58.000 migrantov. Pre porovnanie, v roku 2022 predstavoval tento počet 49.000.