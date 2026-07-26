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Po potopení vietnamského plavidla je nezvestných 23 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Nákladná loď Khoi Nguyen 18 sa dostala do problémov v blízkosti atolu Fiery Cross (Jung-šu) v Juhočínskom mori.

Autor TASR
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Peking 26. júla (TASR) - Čínski a vietnamskí záchranári pátrajú po 23 nezvestných osobách po tom, ako sa v Juhočínskom mori potopila vietnamská loď so 62 ľuďmi na palube. Informovali o tom v nedeľu ráno čínske štátne médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Nákladná loď Khoi Nguyen 18 sa dostala do problémov v blízkosti atolu Fiery Cross (Jung-šu) v Juhočínskom mori, uviedla štátna televízia CCTV s tým, že sa podarilo zachrániť 39 ľudí.

Núdzový signál z ohrozenej lode ako prvá zaznamenala v sobotu večer čínska záchranná loď, uviedla štátna tlačová agentúra Sin-chua. V oblasti prebiehali pátracie a záchranné operácie, na ktorých sa podieľalo šesť čínskych plavidiel a záchranný vrtuľník, ako aj jedno vietnamské plavidlo.

Podľa úradov v čínskej ostrovnej provincii Chaj-nan je loď Khoi Nguyen 18 registrovaná vo Vietname a meria necelých 70 metrov. Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o komentár.

Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane oblastí vo výlučných ekonomických zónach Bruneja, Indonézie, Malajzie, Filipín a Vietnamu.

Vietnam spolu s Filipínami, Brunejom, Malajziou a Taiwanom si navzájom konkurujú v nárokoch na oblasti tejto frekventovanej námornej trasy vrátane Spratlyho ostrovov, o ktorých sa predpokladá, že sa pod nimi nachádzajú rozsiahle zásoby ropy a zemného plynu.
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