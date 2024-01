Po strete demonštrantov s políciou v Baškirsku obvinili štyroch ľudí

Moskva 22. januára (TASR) - Úrady v Rusku obvinili štyroch ľudí v súvislosti s demonštráciou v ruskej Baškirskej republike. Súd tam rozhodol o uväznení miestneho aktivistu, čo viedlo k potýčkam medzi políciou a demonštrantmi. Oznámila to v pondelok nezávislá ľudskoprávna monitorovacia skupina OVD-Info, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Tisíce ľudí sa minulý týždeň vo veľmi chladnom počasí v meste Bajmak zapojili do demonštrácie a vyjadrovali podporu miestnemu aktivistovi Failovi Alsynovi. Úrady proti nim nasadili políciu. Fail Alsynov vedie kampaň za ochranu baškirského jazyka a za "podnecovanie nenávisti" bol odsúdený na štyri roky väzenia. Podľa AFP išlo o neobvyklý prejav nespokojnosti verejnosti v odľahlej časti Ruska.



S odvolaním sa na miestne médiá OVD-Info uviedla, že úrady v Baškirsku obvinili štyroch ľudí z masových nepokojov alebo násilia proti príslušníkom bezpečnostných zložiek. Za organizovanie nelegálnych protestov, ktoré úrady považujú za nepokoje alebo zapojenie sa do nich, hrozí až 15 rokov vo väzení.



Podľa OVD-Info už úrady riešia desiatky prípadov nižšej závažnosti, v ktorých obviňujú demonštrantov z účasti na nepovolených zhromaždeniach. Súd v Bajmaku minulý týždeň napríklad odsúdil niekoľko ľudí na osem až 15 dní vo väzení za neuposlúchnutie príkazov polície počas protestov.



Polícia použila aj slzný plyn na rozohnanie demonštrantov, ktorí sa počas súdneho procesu s Alsynovom zišli pred budovou súdu v Bajmaku.



Podľa úradov mal Alsynov v jednom zo svojich príhovorov rasistické poznámky. Aktivista sa bránil, že jeho slová boli nesprávne preložené z baškirčiny.



Baškiri sú turkický národ a z veľkej väčšiny sa hlásia k moslimskému nábožentsvu. Tvoria asi jednu tretinu z približne štyroch milióny obyvateľov Baškirska.



Alsynov sa angažuje proti ťažbe zlata v okolí pohoria Ural a vyjadruje sa kriticky voči ruskej invázii na Ukrajine. Ruské úrady po začiatku invázie ešte viac posilnili dlhoročné zásahy proti disentu.