Po potýčke s násilným tínedžerom zomrel policajt

Berlín 27. apríla (TASR) - Po potýčke s násilným tínedžerom zomrel na východe Nemecka policajt, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.



Polícia bola privolaná k hádke, ktorá sa strhla v záhrade vo východonemeckom meste Bad Frankenhausen. Osemnásťročný tínedžer vtedy zaútočil na všetých okolo seba vrátane policajtov. Príčina hádky ako i počet ľudí do nej zapojených nebol bezprostredne jasný.



Päťdesiatsedemročný policajt po útoku tínedžera neďaleko miesta incidentu skolaboval a museli ho oživovať. Po prevoze do nemocnice v neďalekom meste Erfurt následne v sobotňajších ranných hodinách zomrel, píše DPA.



Prípad začal vyšetrovať Spolkový kriminálny úrad. K potýčke došlo v prídelovej záhrade; takýto typ záhrad je v Nemecku bežný predovšetkým vo veľkých mestách či ich okolí. Pôvodne boli prideľované predstaviteľom nižších tried, ktorí sa nahrnuli do mestských oblastí s nástupom industrializácie, aby si mohli dopestovať vlastné jedlo, píše DPA.



V súčasnosti sú tieto individuálne obhospodarované pozemky bežne prenajímané za pomerne nízke ceny, čo poskytuje žiadané príležitosti pre obyvateľov veľkých miest mať vlastnú záhradu. Často sú súčasťou týchto pozemkov aj malé chatky.