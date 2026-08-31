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Po povodni v Grand Canyone môže byť nezvestných viac ako 20 ľudí
Povodeň zasiahla v sobotu oblasť Phantom Ranch.
Autor TASR
San José 31. augusta (TASR) - Viac ako 20 ľudí môže byť nezvestných po prívalovej povodni v národnom parku Grand Canyon v americkom štáte Arizona. V nedeľu to oznámila tamojšia Správa národných parkov (NPS), informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
Povodeň zasiahla v sobotu oblasť Phantom Ranch. NPS spolupracuje s úradmi štátu Arizona na evakuácii desiatok ľudí a zisťovaní počtu osôb, ktoré sa v zasiahnutej oblasti nachádzali. Prívalová voda strhla do rieky Colorado, ktorá parkom preteká, veľké balvany, kovové konštrukcie a ďalšie trosky.
NPS vyzvala verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie o nezvestných, ako aj o turistoch, ktorí sa v oblasti nachádzali. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete.
Obľúbené turistické miesta vrátane kempu Bright Angel Campground a častí turistického chodníka North Kaibab Trail zostali v nedeľu zatvorené, zatiaľ čo predstavitelia parku posudzovali rozsah škôd. Dočasne boli pozastavené aj raftingové výpravy po rieke Colorado.
NPS varovala, že do pondelka sa môžu v oblasti vyskytnúť ďalšie búrky a silné zrážky, ktoré môžu viesť k ďalším prívalovým povodniam, zosuvom skál a zmenám podmienok na turistických chodníkoch a rieke.
Grand Canyon, roklina vytvorená riekou Colorado, je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít v Spojených štátoch - každoročne priláka takmer päť miliónov návštevníkov.
Povodeň zasiahla v sobotu oblasť Phantom Ranch. NPS spolupracuje s úradmi štátu Arizona na evakuácii desiatok ľudí a zisťovaní počtu osôb, ktoré sa v zasiahnutej oblasti nachádzali. Prívalová voda strhla do rieky Colorado, ktorá parkom preteká, veľké balvany, kovové konštrukcie a ďalšie trosky.
NPS vyzvala verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie o nezvestných, ako aj o turistoch, ktorí sa v oblasti nachádzali. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete.
Obľúbené turistické miesta vrátane kempu Bright Angel Campground a častí turistického chodníka North Kaibab Trail zostali v nedeľu zatvorené, zatiaľ čo predstavitelia parku posudzovali rozsah škôd. Dočasne boli pozastavené aj raftingové výpravy po rieke Colorado.
NPS varovala, že do pondelka sa môžu v oblasti vyskytnúť ďalšie búrky a silné zrážky, ktoré môžu viesť k ďalším prívalovým povodniam, zosuvom skál a zmenám podmienok na turistických chodníkoch a rieke.
Grand Canyon, roklina vytvorená riekou Colorado, je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít v Spojených štátoch - každoročne priláka takmer päť miliónov návštevníkov.