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PO POVODNIACH V NEPÁLE: Nezvestných vyhlásia za mŕtvych
Pri nepálsko-čínskej hranici sa 26. augusta zrútil vysokohorský ľadovec, čo vyvolalo lavínu vody, ľadu, skál a trosiek.
Autor TASR
Káthmandu 26. novembra (TASR) - Tisíce ľudí, ktoré sú v Nepále stále nezvestné po augustových povodniach, vyhlásia právne za mŕtvych. Začiatok príslušného procesu oznámili vo štvrtok tamojšie úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Pri nepálsko-čínskej hranici sa 26. augusta zrútil vysokohorský ľadovec, čo vyvolalo lavínu vody, ľadu, skál a trosiek. Následné povodne si vyžiadali viac ako 1400 obetí a vyše 5500 ľudí zostalo nezvestných.
„Začali sme proces vyhlasovania nezvestných za mŕtvych overovaním ich údajov,“ povedal pre agentúru AFP hovorca úradu pre krízové riadenie Rám Bahádur KC.
Úrady zverejnili oznámenia, v ktorých uviedli mená približne 4000 nezvestných osôb vrátane 623 cudzincov, a požiadali o vyjadrenie námietok alebo opráv pred vydaním oficiálnych vyhlásení.
Po dodatočnom overení môžu byť pridané ďalšie mená. Očakáva sa, že vláda vydá vyhlásenia o úmrtí po dokončení právnych postupov.
Tento krok prichádza po zmene nepálskych zákonov z minulého mesiaca, ktorou sa skrátila čakacia lehota na vyhlásenie obetí katastrof za mŕtve z 12 rokov na približne šesť týždňov, vysvetľuje AFP.
Augustová povodeň bola podľa agentúry jednou z najsmrteľnejších katastrof v histórii Nepálu. Napriek týždňom záchranných operácií, na ktorých sa podieľali stovky pracovníkov, sa podarilo nájsť živých len niekoľko nezvestných osôb. Úrady doposiaľ identifikovali a rodinám vrátili len 112 tiel.
Chýbajúce úmrtné listy znemožnili mnohým rodinám požiadať o odškodnenie, previesť majetok alebo urovnať iné právne záležitosti. Niektorí príbuzní už usporiadali symbolické kremačné obrady pre tých, ktorých telá sa nikdy nenašli, dodáva AFP.
Pri nepálsko-čínskej hranici sa 26. augusta zrútil vysokohorský ľadovec, čo vyvolalo lavínu vody, ľadu, skál a trosiek. Následné povodne si vyžiadali viac ako 1400 obetí a vyše 5500 ľudí zostalo nezvestných.
„Začali sme proces vyhlasovania nezvestných za mŕtvych overovaním ich údajov,“ povedal pre agentúru AFP hovorca úradu pre krízové riadenie Rám Bahádur KC.
Úrady zverejnili oznámenia, v ktorých uviedli mená približne 4000 nezvestných osôb vrátane 623 cudzincov, a požiadali o vyjadrenie námietok alebo opráv pred vydaním oficiálnych vyhlásení.
Po dodatočnom overení môžu byť pridané ďalšie mená. Očakáva sa, že vláda vydá vyhlásenia o úmrtí po dokončení právnych postupov.
Tento krok prichádza po zmene nepálskych zákonov z minulého mesiaca, ktorou sa skrátila čakacia lehota na vyhlásenie obetí katastrof za mŕtve z 12 rokov na približne šesť týždňov, vysvetľuje AFP.
Augustová povodeň bola podľa agentúry jednou z najsmrteľnejších katastrof v histórii Nepálu. Napriek týždňom záchranných operácií, na ktorých sa podieľali stovky pracovníkov, sa podarilo nájsť živých len niekoľko nezvestných osôb. Úrady doposiaľ identifikovali a rodinám vrátili len 112 tiel.
Chýbajúce úmrtné listy znemožnili mnohým rodinám požiadať o odškodnenie, previesť majetok alebo urovnať iné právne záležitosti. Niektorí príbuzní už usporiadali symbolické kremačné obrady pre tých, ktorých telá sa nikdy nenašli, dodáva AFP.