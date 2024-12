Po požiari a výbuchu sa čiastočne zrútil bytový dom v Haagu

Haag 7. decembra (TASR) - Najmenej štyria ľudia utrpeli zranenia, keď sa v sobotu skoro ráno po požiari a výbuchu čiastočne zrútil trojposchodový bytový dom v holandskom meste Haag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Záchranári spod trosiek domu vyslobodili štyri osoby, ktoré boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Elitné tímy so psami pokračujú v hľadaní nezvestných, ktorých počet nateraz nie je známy.



Príčina výbuchu v panelovom dome neďaleko centra mesta nie je zatiaľ známa.



Úrady medzičasom vyzvali miestnych obyvateľov, aby kvôli dymu nechali zatvorené okná a vypli ventilačné systémy.



Požiar, ktorý vypukol okolo 06:15 h SEČ, podľa záchranných služieb zrejme poškodil aj niekoľko susedných domov.