Po požiari autobusu v Indii zahynulo 25 ľudí

Mumbai 1. júla, 2023 (TASR) - Najmenej 25 ľudí zahynulo a osem ďalších utrpelo zranenia pri požiari autobusu v noci na sobotu na rýchlostnej ceste v západnej Indii. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Autobus smeroval do mesta Pune. Po náraze do stĺpa krátko po polnoci miestneho času sa prevrátil a začal horieť, uviedla polícia. "V autobuse bolo asi 30-35 ľudí. Dvadsaťpäť zomrelo a osem ďalších je zranených," uviedla. Medzi mŕtvymi sú aj tri deti.



Zranení vrátane vodiča boli prijatí do nemocnice neďaleko miesta nešťastia v štáte Maháráštra, asi 400 kilometrov východne od indickej finančnej metropoly Mumbai.



"Sme hlboko zarmútení zničujúcim nešťastím autobusu v Buldhane," uviedol na Twitteri indický premiér Narendra Modi.



Premiér zväzového štátu Maháráštra Éknáth Šinde vyjadril rodinám zabitých sústrať a prisľúbil odškodnenie 500 000 rupií (asi 6200 eur).



Indická cestná sieť je zle udržiavaná a dopravné nehody sú tu bežné. Hlavnými príčinami sú nadmerná rýchlosť a nepoužívanie bezpečnostných pásov, v prípade dvojkolesových vozidiel nenosenie prilieb. Podľa správy Svetovej banky z roku 2021 sa India podieľa 11 percentami na celosvetovom počte úmrtí na cestách, hoci má len jedno percento vozidiel. Počet úmrtí pri autonehodách odhadla na 150.000 ročne, čiže jedna osoba každé štyri minúty. Dopravné nehody stoja indickú ekonomiku každý rok okolo 69 miliárd eur.