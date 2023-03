Po požiari na trajekte hlásia najmenej 31 obetí a sedem nezvestných

Manila 30. marca (TASR) - Najmenej 31 obetí na životoch si vyžiadal požiar, ktorý vypukol na juhu Filipín na palube trajektu prevážajúceho približne 250 cestujúcich a posádku. Vo štvrtok to oznámil guvernér provincie Basilan, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Trajekt sa plavil z prístavu Zamboanga do mesta Jolo v provincii Sulu, keď ho okolo polnoci zachvátili plamene. Príčiny požiaru zatiaľ nie sú známe.



Väčšina ľudí, ktorým sa podarilo zachrániť, v panike zoskočila z paluby lode MV Lady Mary Joy 3 do mora, odkiaľ ich vytiahli príslušníci pobrežnej stráže, námorných síl, ako aj posádka ďalšieho trajektu a miestni rybári, uviedol provinčný guvernér Jim Hataman Salliman.



Podľa agentúry AFP bolo zachránených 195 pasažierov a 35 členov posádky. Najprv sa našlo 13 tiel obetí a neskôr po odtiahnutí lode k pobrežiu ďalších 18 mŕtvych.



Vo štvrtok pátracie práce pokračovali, keďže naďalej je nezvestných minimálne sedem osôb. Zranenia utrpelo najmenej 23 cestujúcich, ktorých previezli do nemocníc. Skutočný počet nezvestných však môže byť vyšší, nakoľko sa na trajekte v skutočnosti nachádzalo viac ľudí, než bolo uvedené v oficiálnych záznamoch.



Na Filipínach, ktoré pozostávajú z vyše 7000 ostrovov, sú nehody na mori časté z dôvodu častých búrok, zlého stavu lodí a ich preplnenosti či slabej kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov.