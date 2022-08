Po požiari trajektu vo Filipínach je stále deväť nezvestných

Manila 26. augusta (TASR) - Pri požiari v prístave filipínskeho mesta Batangas utrpela zranenia jedna osoba a ďalších deväť je nezvestných. V piatok o tom informovala tamojšia pobrežná stráž. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Záchranným zložkám sa podarilo dostať do bezpečia 73 z 82 osôb z paluby trajektu, ktorý sa vznietil približne dva kilometre od pobrežia. Dve záchranárske plavidlá oblasť prehľadávajú a pátrajú po nezvestných. Jednu ženu museli záchranári previezť do nemocnice s bližšie nešpecifikovanými zraneniami.



Príčina požiaru nie je zatiaľ známa, uviedla pobrežná stráž. Trajekt so 48 cestujúcimi a 34 členmi posádky sa plavil z prístavu Calapan. Na jeho palube sa nachádzalo aj 16 motorových vozidiel.



Filipíny, ktoré sa skladajú z viac ako 7000 ostrovov, sú známe nevyhovujúcou námornou dopravou, pripomína AFP. Tamojšie lode sú nezriedka preplnené a časté sú aj nehody.



V máji zahynulo pri požiari trajektu v prístave Real pri Manile sedem ľudí. Najmenej jedna osoba prišla o život, keď sa v júni vznietil ďalší trajekt na filipínskom ostrove Bohol.