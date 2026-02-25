< sekcia Zahraničie
Po požiari v Crans-Montana je 58 zranených naďalej v nemocniciach
Počas novoročných osláv vypukol v bare Le Constellation v Crans-Montane, pri ktorom zahynuli ľudia vo veku 14 - 39 rokov, zväčša tínedžeri.
Autor TASR
Ženeva 25. februára (TASR) - Po novoročnom požiari v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana je naďalej v nemocniciach 58 ľudí. V utorok o tom informovala švajčiarska tlačová agentúra Keystone-ATS, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Takmer osem týždňov po tejto tragédii, pri ktorej zahynulo 41 ľudí ďalších 115 utrpelo zranenia, je 21 zranených vo švajčiarskych nemocniciach z toho dvaja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ďalších deväť osôb je na rehabilitačných klinikách a 28 ľudí - z toho 11 občanov Švajčiarska - je hospitalizovaných v nemocniciach v zahraničí - 14 vo Francúzsku, osem v Taliansku, štyria v Nemecku a dvaja v Belgicku.
Prokuratúra sa domnieva, že požiar spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského.
Švajčiarske úrady vyšetrujú majiteľov - Jacquesa a Jessicu Morettiovcov - pre zabitie, ublíženie na zdraví a podpaľačstva z nedbanlivosti.
Polícia vyšetruje aj ďalšie dve osoby - bývalého mestského úradníka, ktorý bol zodpovedný za kontrolu bezpečnostných noriem v zmienenom bare, a muž pracujúci na poste vedúceho oddelenia verejnej bezpečnosti.
Vláda kantónu Valais v utorok oznámila, že bývalá švajčiarska prezidentka Doris Leuthardová bude viesť „Beloved Foundation“ - nadáciu, ktorej hlavným cieľom je poskytnúť finančnú pomoc rodinám obetí novoročného požiaru, zraneným a ich zasiahnutým blízkym, hasičom a záchranárom zasahujúcich pri tejto tragédii. Táto nadácia taktiež podporí prípadné projekty na pamiatku obetí.
Kantón Valais už poskytol nadácii milión švajčiarskych frankov (takmer 1,1 milióna eur) z plánovaného daru vo výške desať miliónov (takmer 11 miliónov eur). Celkovo darcovia sľúbili tejto nadácii približne 17 miliónov frankov (viac ako 18,6 milióna eur).
