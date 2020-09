Po požiari v tábore na ostrove Lesbos zadržali piatich podozrivých

Atény 15. septembra (TASR) - Polícia na gréckom ostrove Lesbos zadržala piatich migrantov podozrivých zo založenia požiaru, ktorý minulý týždeň zničil tamojší utečenecký tábor Moria, najväčší v Európe. Oznámil to v utorok grécky minister pre ochranu občanov Michalis Chrysochoidis, informuje agentúra AFP.



"Piati mladí cudzí štátni príslušníci boli zadržaní a šiesty bol identifikovaný a pátra sa po ňom," povedal minister pre štátnu tlačovú agentúru ANA.



Miestny policajný zdroj pre AFP povedal, že operácia zameraná za zadržanie podozrivých sa uskutočnila v pondelok pri ceste na ostrove, kde sa tisíce žiadateľov o azyl uchýlili po vyhorení tábora Moria. Šiesty podozrivý podľa zdroja pravdepodobne utiekol z ostrova.



Štátnu príslušnosť podozrivých nezverejnili. Podľa agentúry DPA však policajné zdroje uviedli, že piati zadržaní sú Afganci, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté.



Rozsiahly požiar v noci na 9. septembra takmer úplne zničil preplnený utečenecký tábor Moria na Lesbose. Bez prístrešia, potravín a hygienických zariadení zostalo viac ako 12.000 ľudí, prevažne utečencov zo Sýrie, Afganistanu a afrických krajín.



Približne 800 migrantov z Morie už ubytovali v novom dočasnom stanovom tábore postavenom na východnom pobreží Lesbosu. Grécka vláda v pondelok večer oznámila, že 21 z nich malo pozitívny test na nový koronavírus.



Do nového tábora by postupne mali presunúť všetkých migrantov, ktorí pri požiari prišli o strechu nad hlavou. Mnohí z utečencov, momentálne táboriacich na otvorených priestranstvách, však presun odmietajú z obáv, že z nového tábora nebudú môcť odísť.



Grécke úrady ich preto varovali, že nárok na vybavenie žiadostí o azyl budú mať iba migranti, ktorí sa tam presťahujú.



Miestni predstavitelia na Lesbose sa postavili proti tomuto projektu a vyzvali vládu, aby všetkých azylantov odviezla z ostrova.