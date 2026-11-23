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Po požiari v továrni je nezvestných 32 ľudí
Z trosiek zatiaľ vyniesli 24 vriec s ľudskými pozostatkami, presný počet obetí stále nie je známy.
Autor TASR
Jakarta 23. novembra (TASR) – Záchranári v pondelok pokračujú v pátraní po 32 nezvestných pracovníkoch továrne na cukríky neďaleko indonézskej metropoly Jakarta. V sobotu ju zachvátil požiar a hasiči ho úplne uhasili v nedeľu ráno. Z trosiek zatiaľ vyniesli 24 vriec s ľudskými pozostatkami, presný počet obetí stále nie je známy. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.
Továreň spoločnosti PT Fonusa Agung Mulia západne od Jakarty vyrába cukríky Milkita pre domáci aj zahraničný trh. Do pátrania v zhorenisku nasadili takmer 600 príslušníkov záchranných zložiek a štátnych inštitúcií.
Podľa šéfa pátracej a záchrannej agentúry evidovali do nedeľňajšieho večera 63 zasiahnutých ľudí. Prežilo 29 z nich, piati utrpeli zranenia. Nezvestných je 32 ľudí a osud ďalších dvoch zatiaľ nie je objasnený. Pátranie komplikuje pretrvávajúce riziko požiaru a nestabilita poškodených častí budovy.
Pozostatky obetí podľa polície nie je možné identifikovať vizuálne. Odborníci preto využívajú analýzu DNA, porovnávanie odtlačkov prstov a ďalšie forenzné metódy.
Továreň spoločnosti PT Fonusa Agung Mulia západne od Jakarty vyrába cukríky Milkita pre domáci aj zahraničný trh. Do pátrania v zhorenisku nasadili takmer 600 príslušníkov záchranných zložiek a štátnych inštitúcií.
Podľa šéfa pátracej a záchrannej agentúry evidovali do nedeľňajšieho večera 63 zasiahnutých ľudí. Prežilo 29 z nich, piati utrpeli zranenia. Nezvestných je 32 ľudí a osud ďalších dvoch zatiaľ nie je objasnený. Pátranie komplikuje pretrvávajúce riziko požiaru a nestabilita poškodených častí budovy.
Pozostatky obetí podľa polície nie je možné identifikovať vizuálne. Odborníci preto využívajú analýzu DNA, porovnávanie odtlačkov prstov a ďalšie forenzné metódy.