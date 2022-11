Po predčasných voľbách pokračuje sčítanie hlasov, vedie Netanjahu

Tel Aviv 2. novembra (TASR) – Po utorkových predčasných voľbách v Izraeli spočítali do stredajšieho rána len približne tretinu odovzdaných hlasov. Podľa izraelských médií by sa pri aktuálnych čiastkových výsledkoch nemuseli do Knesetu dostať viaceré menšie strany z tábora liberálneho premiéra Jaira Lapida. Informácie priniesli agentúry DPA a AP.



Prognózy pripisujú veľkú šancu vrátiť sa na čelo vlády opozičnému lídrovi Benjaminovi Netanjahuovi. Blok pravicových a nábožensky orientovaných strán pod vedením 73-ročného expremiéra má predbežne tesnú väčšinu 62 zo 120 kresiel. Jeho strana Likud by mala byť najsilnejšou so zhruba štvrtinou poslancov.



Na druhom mieste by mala skončiť strana Ješ atid (Budúcnosť existuje) dočasného premiéra Lapida. Na tretie miesto sa po prvý raz v histórii Izraela dostalo krajne pravicové zoskupenie, blok Náboženský sionizmus pod vedením poslanca Itamara Ben-Gvira, ktorý môže byť rozhodujúci pri snahe vytvoriť novú vládu.



Netanjahu v noci vystúpil pred stúpencami a poďakoval im. Podobne ako Lapid upozornil, že je potrebné počkať na konečné výsledky, no dodal: "Sme na pokraji veľmi veľkého víťazstva."



Predošlé voľby v Izraeli ukázali, že pomer síl sa môže do sčítania všetkých hlasov zmeniť, pripomína DPA. Predbežné konečné výsledky sa neočakávajú skôr ako vo štvrtok.