< sekcia Zahraničie
Po prepuknutí nákazy izolovali britskú výletnú loď so stovkami ľudí
Vážnosť situácie umocnilo úmrtie 92-ročného britského pasažiera.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bordeaux 13. mája (TASR) — Francúzske úrady uvalili karanténu na britskú výletnú loď Ambition kotviacu v prístave mesta Bordeaux. Stalo sa tak po tom, čo na jej palube zomrel 92-ročný cestujúci a desiatky ďalších ľudí začali mať žalúdočné problémy. Viac ako 1700 osobám na palube – 1233 pasažierom a 514 členom posádky – bol dočasne zakázaný vstup na pevninu, kým prebieha vyšetrovanie príčiny nákazy. TASR o tom informuje na základe správ televízie BBC a denníka The Guardian.
Zadržané plavidlo prevádzkuje britská spoločnosť Ambassador Cruise Line. Do Bordeaux na juhozápade Francúzska loď dorazila v utorok 12. mája v rámci 14-dňovej okružnej plavby po západnom Francúzsku a Španielsku, na ktorú vyrazila 6. mája zo Shetlandských ostrovov. Väčšinu cestujúcich tvoria občania Veľkej Británie a Írska, v posádke sú prevažne indickí štátni príslušníci.
Prvé prípady žalúdočných ťažkostí sprevádzané intenzívnym zvracaním a hnačkami sa na palube objavili 11. mája, keď loď kotvila v prístave bretónskeho mesta Brest. Počet chorých začal prudko rásť najmä po predchádzajúcom nalodení pasažierov v Liverpoole, kam doplávala 9. mája. Deň predtým sa zastavila v Belfaste. K 13. máju evidoval lekársky tím 48 prípadov akútneho infekčného ochorenia u pasažierov a jeden prípad u člena posádky.
Vážnosť situácie umocnilo úmrtie 92-ročného britského pasažiera. Podľa vyhlásenia spoločnosti Ambassador Cruise Line však zosnulý muž nevykazoval žiadne symptómy spojené so žalúdočnou virózou a presnú príčinu smrti určí až súdna pitva.
Étienne Guyot, prefekt regiónu Nouvelle-Aquitaine, z dôvodu vysokej nákazlivosti ochorenia nariadil dočasný zákaz vylodenia a obmedzenie kontaktov s prístavom. Vzorky odobraté chorým pacientom analyzujú v univerzitnej nemocnici v Bordeaux.
Hoci prvotné rýchlotesty nepotvrdili prítomnosť vysoko nákazlivého norovírusu, čaká sa na výsledky podrobnejších laboratórnych testov. Nevylučuje sa ani možná otrava kontaminovaným jedlom. Lekári i prefektúra zároveň vylúčili akékoľvek prepojenie s nedávnym ohniskom nebezpečného hantavírusu zaznamenanom na palube holandskej výletnej lode MV Hondius, ktorá krátko kotvila pri španielskom ostrove Tenerife.
Spoločnosť Ambassador Cruise Line uviedla, že na lodi ihneď zaviedla sprísnené hygienické a sanitačné opatrenia. Chorí cestujúci sú izolovaní vo svojich kajutách, prebieha nepretržitá dezinfekcia verejných priestorov a v reštauračných zariadeniach bola zavedená obsluha s cieľom minimalizovať osobný kontakt. Loď bude môcť pokračovať v ceste do Španielska hneď po tom, ako francúzske úrady dostanú výsledky testov a potvrdia, že pasažierom nehrozí žiadne riziko.
Zadržané plavidlo prevádzkuje britská spoločnosť Ambassador Cruise Line. Do Bordeaux na juhozápade Francúzska loď dorazila v utorok 12. mája v rámci 14-dňovej okružnej plavby po západnom Francúzsku a Španielsku, na ktorú vyrazila 6. mája zo Shetlandských ostrovov. Väčšinu cestujúcich tvoria občania Veľkej Británie a Írska, v posádke sú prevažne indickí štátni príslušníci.
Prvé prípady žalúdočných ťažkostí sprevádzané intenzívnym zvracaním a hnačkami sa na palube objavili 11. mája, keď loď kotvila v prístave bretónskeho mesta Brest. Počet chorých začal prudko rásť najmä po predchádzajúcom nalodení pasažierov v Liverpoole, kam doplávala 9. mája. Deň predtým sa zastavila v Belfaste. K 13. máju evidoval lekársky tím 48 prípadov akútneho infekčného ochorenia u pasažierov a jeden prípad u člena posádky.
Vážnosť situácie umocnilo úmrtie 92-ročného britského pasažiera. Podľa vyhlásenia spoločnosti Ambassador Cruise Line však zosnulý muž nevykazoval žiadne symptómy spojené so žalúdočnou virózou a presnú príčinu smrti určí až súdna pitva.
Étienne Guyot, prefekt regiónu Nouvelle-Aquitaine, z dôvodu vysokej nákazlivosti ochorenia nariadil dočasný zákaz vylodenia a obmedzenie kontaktov s prístavom. Vzorky odobraté chorým pacientom analyzujú v univerzitnej nemocnici v Bordeaux.
Hoci prvotné rýchlotesty nepotvrdili prítomnosť vysoko nákazlivého norovírusu, čaká sa na výsledky podrobnejších laboratórnych testov. Nevylučuje sa ani možná otrava kontaminovaným jedlom. Lekári i prefektúra zároveň vylúčili akékoľvek prepojenie s nedávnym ohniskom nebezpečného hantavírusu zaznamenanom na palube holandskej výletnej lode MV Hondius, ktorá krátko kotvila pri španielskom ostrove Tenerife.
Spoločnosť Ambassador Cruise Line uviedla, že na lodi ihneď zaviedla sprísnené hygienické a sanitačné opatrenia. Chorí cestujúci sú izolovaní vo svojich kajutách, prebieha nepretržitá dezinfekcia verejných priestorov a v reštauračných zariadeniach bola zavedená obsluha s cieľom minimalizovať osobný kontakt. Loď bude môcť pokračovať v ceste do Španielska hneď po tom, ako francúzske úrady dostanú výsledky testov a potvrdia, že pasažierom nehrozí žiadne riziko.