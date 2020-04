Po prestávke sa opäť začnú práce na obnove katedrály Notre-Dame

Paríž 27. apríla (TASR) - Skupina architektov v pondelok prišla na stavenisko požiarom poškodenej parížskej katedrály Notre-Dame, aby rozhodli o ďalšom postupe renovačných prác zastavených pred pol druha mesiacom pre epidémiu infekčnej choroby COVID-19.



Rozhlasová stanica Europe 1 informovala, že špecialisti preveria miesto a pripravia ho na príchod stavebných robotníkov na budúci týždeň. Očakáva sa, že začiatkom mája sa asi 50 zamestnancov opäť zapojí do prác na obnove katedrály. Za normálnych okolností by ich bolo asi 170, poznamenala stanica Europe 1.



Ako už predtým písali noviny Le Figaro, pri obnovení renovačných prác môžu vzniknúť logistické problémy v dôsledku epidemiologickej situácie.



Niektoré stavebné spoločnosti podieľajúce sa na rekonštrukcii katedrály totiž nemajú sídlo v Paríži, a z tohto dôvodu môže byť preprava ľudí, ale aj stavebného materiálu náročná.



Do príchodu stavebníkov bude musieť byť pre nich pripravené zázemie: šatne a sprchy, pričom sa tam musia dodržiavať aktuálne odporúčania epidemiológov a hygienikov.



Pre stavebných robotníkov a remeselníkov, ktorí nežijú v Paríži alebo ani v metropolitnej oblasti Ile-de-France, boli rezervované izby v hoteloch. Spoločnosť Sodexo im bude na mieste poskytovať bezplatné stravovanie. Odevný a potravinársky koncern LVMH, ktorý patrí k hlavným mecenášom obnovy chrámu, bude dodávať hydroalkoholový dezinfekčný gél.



Viaceré médiá pripomenuli, že stavební robotníci budú musieť mať na tvári masky, ktoré ich budú chrániť nielen pred koronavírusom SARS-CoV-2, ale aj pred olovom uvoľneným pri požiari katedrály.



Pred epidémiou bol ako termín ukončenia renovačných prác na katedrále stanovený termín apríl 2024.



"Urobíme všetko pre to, aby sme ho dodržali," uviedol v pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1 generál Jean-Louis Georgelin, ktorý vedie tím koordinujúci rekonštrukčné práce. Súčasne však spresnil, že "toto nie je termín ukončenia prác, ale termín odovzdania katedrály pre bohoslužobné účely cirkvi".



Historickú katedrálu nazývanú aj Chrám Matky Božej v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla 2019, pričom zhorel celý drevený krov a štíhla veža nad krížením lodí sa prepadla do hlavnej lode. Hasenie požiaru trvalo viac ako 15 hodín a šlo o najničivejší požiar v dejinách stavby.



Francúzsky režisér Jean-Jacques Annaud, ktorý má na konte aj snímky Meno ruže, Medveď či Boj o oheň, koncom minulého týždňa oznámil zámer nakrútiť o tejto tragickej udalosti film, informoval denník Le Parisien.