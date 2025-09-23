< sekcia Zahraničie
Po prestávke vynútenej dronmi obnovilo letisko v Kodani prevádzku
Autor TASR
Kodaň 23. septembra (TASR) - Letisko v Kodani, označované za najrušnejšie v severskom regióne, v utorok skoro ráno obnovilo svoju prevádzku. Prerušená bola v pondelok večer asi na štyri hodiny pre výskyt dronov v blízosti letiskových dráh. V noci na utorok o tom informovala agentúra Reuters.
Správa letiska upozornila, že meškania niektorých letov budú pretrvávať a niektoré spojenia môžu byť aj úplne zrušené. Odporučila preto cestujúcim, aby sa informovali u svojich leteckých spoločností.
Dánska polícia v pondelok uviedla, že v oblasti letiska boli spozorované dva alebo tri veľké drony. Hovorkyňa letiska predtým uviedla, že polícia pracuje na ich identifikácii. Podrobnosti uviesť odmietla s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Letisková dispečerka Anette Ostenfeldtová v rozhovore s novinármi vyhlásila, že drony boli väčšie ako modely, ktoré si môže kúpiť súkromná osoba.
Incident na kodanskom letisku Kastrup nastal krátko po kybernetickom útoku na poskytovateľa IT služieb, ktorý sa narušila prevádzka viacerých európskych letísk vrátane Berlína, Bruselu, londýnskeho Heathrowu a Dublinu.
