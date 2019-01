Po pretrhnutí priehrady brazílske úrady potvrdili 99 mŕtvych

Stále je nezvestných 259 ľudí.

Sao Paulo 31. januára (TASR) - Bilancia potvrdených obetí minulotýždňového pretrhnutia priehrady na juhovýchode Brazílie vzrástla na 99 mŕtvych. Stále je nezvestných 259 ľudí, informovala v noci na štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na úrad civilnej ochrany v brazílskom štáte Minas Gerais.



Priehrada pri bani Córrego do Feijao nachádzajúca sa neďaleko mesta Brumadinho sa pretrhla v piatok 25. januára, v dôsledku čoho bahenné more zaplavilo časť areálu bane a priľahlé osady.



V zasiahnutej oblasti pokrytej bahenným nánosom prebiehajú intenzívne pátracie operácie. Podľa záchranárov, ktorí prehľadávajú bahenné nánosy, je však veľmi nepravdepodobné, že by sa našli ešte nejakí preživší. Živého človeka vytiahli z masy zeminy naposledy v sobotu.



Brazílska polícia zdržala už päť osôb podozrivých z podielu na pretrhnutí priehrady.



Rodine každej obete tejto tragédie prisľúbila brazílska ťažobná spoločnosť Vale, ktorá prevádzkuje baňu i priehradu, vyplatiť v prepočte zhruba 24.000 eur.