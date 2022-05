Po príchode nového premiéra vypukli v Tripolise ozbrojené zrážky

Tripolis 17. mája (TASR) - Konkurenčná vláda vymenovaná líbyjským parlamentom so sídlom v Tobruku na východe Líbye v utorok oznámila, že dorazila do hlavného mesta Tripolis, kde jej vláda národnej jednoty odmietla odovzdať moc, čo vyvolalo boje medzi bojovníkmi milícií. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Tlačová služba konkurenčnej vlády oznámila "príchod premiéra líbyjskej vlády Fathího Bašaghu v sprievode niekoľkých ministrov do Tripolisu, aby tam začal pracovať".



K zrážkam medzi súperiacimi ozbrojenými skupinami došlo krátko po tom, ako Bašagha vstúpil do mesta, informoval spravodajca AFP.



Bašaghu, bývalého ministra vnútra, tobrucký parlament vymenoval za nového predsedu vlády vo februári. Nepodarilo sa mu však zosadiť vládu jednoty premiéra Abdala Hamída Dubajbu, ktorý sa opakovane vyjadril, že prenechá moc len takej vláde, čo vzíde z demokratických volieb.



Líbya sa od pádu režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011 zmieta v hlbokej politickej kríze. Po rokoch ozbrojených konfliktov a sporov medzi východom a západom krajiny vznikla vlani v marci pod záštitou Organizácie Spojených národov (OSN) vláda vedená Dubajbom. Jej hlavnou úlohou bolo pripraviť prezidentské a parlamentné voľby, ktoré boli pôvodne naplánované na 24. decembra, napokon sa však nekonali.



Voľby, s ktorými sa spájali nádeje na normalizáciu situácie, boli odložené pre nezhody medzi mocenským centrom v Tobruku a hlavným mestom Tripolis, ktorý je sídlom Dubajbovej vlády.



Tobrucký parlament sa domnieva, že odložením volieb zanikol mandát Dubajbovej exekutívy. Vláda národnej jednoty zase trvá na tom, že jej mandát trvá až do vymenovania nového kabinetu, ktorý vzíde z volieb.