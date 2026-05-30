Po príchode stoviek migrantov chce Grécko sprísniť migračnú politiku
Autor TASR
Atény 30. mája (TASR) — Grécka vláda plánuje sprísniť svoju migračnú politiku po tom, čo na ostrov Kréta vo štvrtok dorazilo viac ako 600 migrantov. Minister pre migráciu Thanos Plevris v piatok v parlamente uviedol, že ak sa podobná situácia bude opakovať, kabinet pristúpi k „veľmi tvrdým opatreniam“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Podľa ministra vláda plánuje zriadiť uzavreté prijímacie centrá v mestách Chania a Heraklion, kde budú prichádzajúci migranti umiestnení až do preverenia ich statusu. Plevris pripomenul, že nový Európsky pakt o migrácii a azyle, ktorý začne platiť 12. júna, má umožniť rýchlejšie rozlišovanie medzi osobami s nárokom na ochranu a tými, ktorí nemajú šancu získať azyl. Azylové konania aj prípadné deportácie by sa podľa Plevrisa mali ukončiť v priebehu niekoľkých týždňov.
Minister zdôraznil, že Grécko nechce, aby sa zopakovala situácia z rokov 2015 a 2016, keď cez Turecko a tzv. balkánsku trasu prišli do Európy státisíce ľudí zo Sýrie, Iraku a Afganistanu. V súčasnosti podľa neho rastie migračný tlak na trase z Líbye na Krétu. Väčšina migrantov pochádza z Bangladéša a Egypta, kde neprebieha ozbrojený konflikt. „Ide jednoznačne o ekonomických migrantov,“ povedal Plevris.
Podľa informácií gréckej pobrežnej stráže sa na cestu z Líbye ku Kréte vydali desiatky ďalších lodí. Minister dodal, že v Líbyi čaká na plavbu do Európy viac ako pol milióna ľudí.
