Po príchode zo SAE potvrdili v Pakistane opičie kiahne u troch ľudí

Islamabád 16. augusta (TASR) - V Pakistane potvrdili v piatok nákazu opičími kiahňami (mpox) u troch ľudí. Vírusovú infekciu im zistili pri príchode zo Spojených arabských emirátov (SAE), informoval zdravotnícky úrad v tamojšej provincii Chajbar Paštúnchwá. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Bezprostredne nebolo je jasné, ktorým variantom sa zmienené tri osoby nakazili. V Pakistane sa pritom už v minulosti vyskytli prípady mpox, pripomína Reuters.



Na situáciu v súvislostí s opičími kiahňami reagovala v piatok aj Čína. Avizovala, že podnikne kroky na monitorovanie osôb a tovarov, ktoré na jej územie prichádzajú z oblastí, kde sa počas uplynulých šiestich mesiacov objavili prípady opičích kiahní.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila ešte v stredu stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením opičích kiahní v afrických štátoch.



Vo štvrtok potvrdili prvý prípad opičích kiahní typu Clade I už aj vo Švédsku, pričom išlo o prvý prípad tohto variantu diagnostikovaný mimo afrického kontinentu.



Opičie kiahne (mpox) sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom kontakte. Majú symptómy podobné chrípke, pričom spôsobujú aj hnisajúce vyrážky. Väčšina prípadov má mierny priebeh, avšak ochorenie môže byť aj smrteľné.



Z Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa začal najskôr šíriť endemický kmeň ochorenia známy ako Clade I. Blízkym kontaktom medzi ľuďmi, a to predovšetkým deťmi, sa však zrejme začal šíriť jeho nový variant známy ako Clade Ib.



Opičie kiahne sa prvýkrát objavili v KDR v roku 1970. V máji 2022 sa celosvetovo prudko rozšíril počet ich prípadov a WHO vtedy taktiež pristúpilo k vyhláseniu stavu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu, ktorý trval do mája 2023.