Po propalestínskom pochode obvinili deväť ľudí z narúšania poriadku

Londýn 19. januára (TASR) - Deväť ľudí bolo obvinených z narúšania verejného poriadku v súvislosti so sobotňajšou propalestínskou demonštráciou v Londýne, na ktorej polícia zadržala vyše 70 ľudí. Oznámila to v nedeľu londýnska Metropolitná polícia, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Podľa polície došlo na sobotnom pochode ku "koordinovanému úsiliu" zameranému na porušenie stanovených podmienok protestu. Týkalo sa to napríklad aj "ohraničenia" zhromaždenia, ktoré malo byť statické. Organizátori demonštrácie popreli "organizované" porušenie stanovených podmienok a policajtov naopak obvinili z tvrdých zásahov.



Spomedzi zadržaných bolo medzičasom na kauciu prepustených 25 osôb, zatiaľ čo ďalších 48 nateraz zostáva vo väzbe. Deväť obvinených sa má podľa polície "v nadchádzajúcich dňoch" dostaviť na súd.



"Včera sme boli svedkami úmyselného úsilia, aj zo strany organizátorov protestu, o porušenie podmienok (demonštrácie)," povedal policajný veliteľ Adam Slonecki. Dodal, že polícia bude ďalej pracovať s kamerovými záznamy či videami na sociálnych sieťach, aby odhalila prípadnú ďalšiu trestnú činnosť a zadržala jej páchateľov.



Zadržaný bol aj 62-ročný aktivista Christopher Nineham, popredný predstaviteľ občianskej skupiny Stop the War Coalition (StWC), ktorá sa zasadzuje proti zapájaniu Británie do vojenských konfliktov a patrila k organizátorom sobotnej demonštrácie.



Organizátori políciu na sociálnej sieti X obvinili z toho, že Ninehama zatkla "násilne a bez zjavného dôvodu". Zároveň dodali, že v "nijakej fáze (zhromaždenia) nedošlo k porušeniu podmienok stanovených políciou" a hromadné zatknutia označili za "priamy útok na slobodu zhromažďovania sa a demokraciu".