Po proteste v Turíne vypukli násilnosti
Podľa organizátorov citovaných agentúrou DPA sa na demonštrácii v centre Turína zúčastnilo približne 50.000 ľudí.
TASR
Turín 1. februára (TASR) - Zhromaždenie na protest proti zatvoreniu ľavicového kultúrneho centra v severotalianskom meste Turín prerástlo v sobotu večer do potýčok, v ktorých bolo zranených najmenej 30 policajtov. Polícia zadržala desať osôb.
Podľa organizátorov citovaných agentúrou DPA sa na demonštrácii v centre Turína zúčastnilo približne 50.000 ľudí. Odhady počtu účastníkov od polície boli podstatne nižšie. V dave bolo vidno aj palestínske vlajky.
Pokojné zhromaždenie prerástlo do násilností po tom, ako bolo oficiálne ukončené: niektorí ľudia - často so zahalenými tvárami - začali smerom k policajtom hádzať kamene, zápalné fľaše a iné predmety. Podpálili aj policajnú dodávku a odpadkové koše.
V snahe rozohnať agresívnych demonštrantov bezpečnostné zložky použili slzotvorný plyn a vodné delá. Podľa DPA boli pri potýčkach zranení nielen policajti, ale aj demonštranti: jeden z nich bol na políciu odvezený s poraneniami hlavy. Terčom útoku bol aj štáb televízie RAI.
Ako vo svojej správe spresnila agentúra DPA, účastníci zhromaždenia protestovali proti vysťahovaniu kultúrneho centra Askatasuna, ktoré bolo desaťročia miestom stretávania turínskej ľavicovej scény. Zariadenie bolo zatvorené krátko pred Vianocami.
Incident v Turíne a agresivita časti demonštrantov vyvolali kritiku zo strany politikov: premiérka Giorgia Meloniová označila násilnosti za „agresiu namierenú proti štátu a jeho predstaviteľom“, ktorá sa nedá ospravedlniť. Prezident Sergio Mattarella telefonicky kontaktoval ministra vnútra Mattea Piantedosiho a vyjadril solidaritu príslušníkom bezpečnostných zložiek.
Aliancia Zelení a ľavica (AVS) vo svojom vyhlásení odsúdila násilie, ku ktorému sa po protestnom zhromaždení uchýlila skupina radikálov, a vyjadrila solidaritu štábu televízie RAI a zraneným policajtom. AVS zároveň zdôraznila, že väčšina protestujúcich mala iné motivácie - ochranu komunitného centra a práva na zhromažďovanie.
Ľavicoví aktivisti v Taliansku opakovane obviňujú vládu premiérky Meloniovej, že tvrdo zasahuje proti ľavicovo orientovaným inštitúciám, zatiaľ čo nekoná proti krajne pravicovým aktivistom.
